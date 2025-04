Spielort für DFB-Frauen fix

Das Nations-League-Gruppenfinale der DFB-Frauen am 3. Juni wird im Franz-Horr-Stadion ausgetragen.

Das Nations-League-Gruppenfinale der DFB-Frauen am 3. Juni wird im Franz-Horr-Stadion ausgetragen.

Die DFB-Frauen bestreiten ihr letztes Nations-League-Spiel vor der EM gegen Österreich in Wien. Wie der österreichische Verband ÖFB am Mittwoch verkündete, wird das Nachbarschaftsduell am 3. Juni (20.30 Uhr im LIVETICKER) im Franz-Horr-Stadion von Austria Wien stattfinden.