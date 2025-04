DFB-Frauen: Kuriose Anstoßzeit in der Nations League - Das steckt dahinter!

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt im Hinspiel der Nations League in Schottland zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit an. Das steckt hinter dem Anpfiff der DFB-Frauen um 20.35 Uhr.

Im Sommer steht mit der EM 2025 für die DFB-Frauen das nächste große Highlight an, vorher geht es aber noch in der Nations League gegen Schottland.

Im Hinspiel tritt die Frauen-Nationalmannschaft zunächst heute im schottischen Dundee an (ab 20.35 Uhr im LIVETICKER), ehe am Dienstag das Rückspiel in Wolfsburg (17.45 Uhr) ansteht. Dabei fällt die etwas kuriose Anstoßzeit des Duells am Abend auf. Bei den Frauen gibt es im Gegensatz zur Nations League der Männer keine einheitlichen Anstoß-Slots (18/20.45 Uhr). Das heißt, die Verbände haben bei den Frauen mehr Spielräume. Warum also heute 20.35 Uhr?