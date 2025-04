DFB-Frauen: Nations League Deutschland - Schottland live im Free-TV, Stream & Ticker

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Nations League erneut auf Schottland. Das Spiel läuft auch auf einem ungewöhnlichen Sender.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Nations League erneut auf Schottland. Im Rückspiel will das Team von Bundestrainer Christian Wück in Wolfsburg die Tabellenführung behaupten.