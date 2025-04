Darum spielt eine DFB-Spielern mit Vornamen auf dem Trikot

Es ist ein Novum bei den deutschen Fußballerinnen: Alara Sehitler lief beim Nations-League-Sieg in Schottland am Freitag erstmals nur mit ihrem Vornamen auf dem Trikot für die DFB-Auswahl auf.

DFB-Debüt nach Einwechslung

Beim 4:0 (2:0) der DFB-Auswahl in Dundee wurde die Newcomerin nun in der 76. Minute eingewechselt und absolvierte als „Alara“ mit der Nummer 17 ihr zweites Länderspiel.

Die in Weingarten geborene Schülerin gilt schon länger als eines der größten Talente in Deutschland. In München gelang ihr in dieser Saison der Durchbruch, so spielte sie sich auch in den Fokus von Bundestrainer Christian Wück.