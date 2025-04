Bayern-Talent debütiert für DFB-Frauen

Newcomerin Franziska Kett von Bayern München darf in der Nations League gleich von Beginn an ran.

Bayern-Talent Franziska Kett feiert im Nations-League-Spiel in Schottland ihre Premiere bei den deutschen Fußballerinnen. Bundestrainer Christian Wück bietet die 20 Jahre alte Newcomerin in Dundee am Freitagabend (20.35 Uhr im LIVETICKER) in seiner Startelf als Linksverteidigerin auf.