Bayern-Star enthüllt Stalker-Sorgen - und heimliche Tränen im Auto

Komischer Besuch endet in Freundschaft

Gwinn weint heimlich im Auto

Damals, das gibt sie in ihrem Buch zu, musste sie ihre Gefühle sogar vor ihren Teamkolleginnen verstecken: „Es fühlt sich manchmal an, als würde ich eine Maske tragen. Eine Maske, die eine positive Giuli zeigt, die aber meine echten Emotionen verbirgt."

Nach den Trainingseinheiten und Besprechungen bröckelte die Fassade: „Sobald ich in mein Auto steige, ist die Maske unten. Und ich weine hemmungslos. Keine Ahnung, wie viele Tränen der Fahrersitz meines Autos in dieser Zeit schluckt. Viele auf jeden Fall.“

Das Buch von Giulia Gwinn mit dem Titel „Write your own story – Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze“ erscheint am 21. Mai.