DFB-Frauen: Diese Personalie bietet Zündstoff

Spielt Lena Oberdorf bei der Europameisterschaft? Bundestrainer Christian Wück will die Rückkehr nicht ausschließen, obwohl Bayern das bereits tat.

„Wir werden uns danach mit Lena, mit den Bayern und mit unserem Team zusammensetzen und eine Entscheidung treffen, bei der alle mitgehen“, bekräftigte der 51-Jährige am Freitag nach dem 4:0-Sieg gegen die Niederlande in der Nations League . Das sei ihm „unheimlich wichtig“.

„Wir dürfen keine Alleingänge machen“, sagte Wück. „Wir müssen Lena natürlich mit hereinnehmen, sie entscheidet, was ist – und vor allem auch Bayern.“ Erst in Rücksprache mit allen Parteien werde dann die finale Entscheidung fallen.

Wück lobt Oberdorfs Trainingsleistungen

Nur Training reicht für die Fitness aber eben nicht aus. „Sie spielt zentral, muss in unheimlich viele Zweikämpfe reingehen. Hat immer noch keine einzige Spielminute in den Beinen, auf so einer Position auf allerhöchstem Niveau - das geht einfach gar nicht“, sagte Expertin Kathrin Lehmann vor dem Spiel im ZDF.