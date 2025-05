DFB-Frauen starten mit Knaak und Dallmann

Rückkehrerin Rebecca Knaak darf gegen die Niederlande in der Innenverteidigung beginnen, Linda Dallmann soll in der Offensive wirbeln.

Bundestrainer Christian Wück setzt im vorletzten Härtetest vor der Fußball-EM in der Innenverteidigung auf Rückkehrerin Rebecca Knaak neben Stammkraft Janina Minge. Zudem darf im Nations-League-Duell mit den Niederlanden in Bremen (20.30 Uhr/ZDF) Sarai Linder links in der Viererkette beginnen.