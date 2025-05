Hoffnung für EM? DFB trifft Oberdorf-Entscheidung

Bundestrainer Christian Wück holt die lange verletzte Lena Oberdorf zurück in den erweiterten Kreis des DFB-Teams. Die letzten Härtetests vor der EM stehen an.

EM-Hoffnung nach Kreuzbandriss

Bei Bayern-Star Oberdorf besteht noch Hoffnung auf eine EM-Teilnahme in der Schweiz (2. bis 27. Juli), obwohl die Schlüsselspielerin seit einem Kreuzbandriss vor zehn Monaten noch keine Spielpraxis gesammelt hat. „Der anstehende Lehrgang bietet uns die Gelegenheit, noch einmal intensive Eindrücke zu gewinnen und Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, sich für die Europameisterschaft zu empfehlen“, sagte Wück, der am 12. Juni seinen 23er-Kader für die Titelmission nominiert.

In der Nations League kann sich die DFB-Auswahl mit einem Erfolg gegen die Niederlande als vorzeitiger Gruppensieger für das Final Four qualifizieren. „Diese Partie ist damit die perfekte Vorbereitung für die Europameisterschaft. Wir wollen beide Nachbarschaftsduelle unbedingt erfolgreich gestalten“, sagte Wück, der sein Team am Montag in Bremen versammelt.