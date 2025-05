EM-Euphorie im DFB-Lager: "Gesehen, dass vieles möglich ist"

Bundestrainer Christian Wück hat nach der Nations-League-Gala gegen die Niederlande die EM-Chancen der deutschen Fußballerinnen herausgehoben. Er habe seinen Spielerinnen gesagt, "dass nur sie bestimmen können, wie weit der Weg geht", betonte Wück. Beim 4:0 (3:0) in Bremen am Freitagabend habe man "gesehen, dass vieles möglich ist".

Die turnierreife Vorstellung des DFB-Teams, der Gruppensieg in der Nations League und die damit verbundene Qualifikation für das Finalturnier schürten rund einen Monat vor dem Start der Titeljagd in der Schweiz jedenfalls die EM-Vorfreude. Wück wertete den überzeugenden Auftritt auch als Trotzreaktion auf die jüngsten Misstöne. "Die Antwort hat die Mannschaft auch auf dem Platz gezeigt", sagte der 51-Jährige im ZDF.

Bei der EM-Generalprobe am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien gegen Österreich kann Wück nun experimentieren. Kein Spiel sei "bedeutungslos", sagte der DFB-Coach: "Mit Siegen kann man sich Selbstvertrauen holen." Es ist der letzte Teil des Personal-Castings vor der Bekanntgabe des Kaders (am 12. Juni) für die EM. Wie es mit Schlüsselspielerin Lena Oberdorf weitergeht, ließ Wück noch offen.

In der Schweiz trifft die DFB-Auswahl in der Vorrunde auf Polen (4. Juli in St. Gallen), Dänemark (8. Juli in Basel) und Schweden (12. Juli in Zürich).