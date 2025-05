"Ich darf nicht spielen": Neue Verwirrung um Oberdorf

Neue Verwirrung um die Rückkehr von Lena Oberdorf zum Fußball-Nationalteam: In ihrem Podcast hat die Mittelfeldspielerin ausgeplaudert, dass sie in den kommenden Nations-League-Partien nicht zum Einsatz kommen soll.

„Ich darf zur Natio, was mich extrem freut, einfach die Leute wiederzusehen. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Also ich darf nicht spielen, aber trotzdem einfach dabei zu sein und diesen Flair mitzubekommen, ist schon cool“, sagte die 23-Jährige in der neuen Folge von „Popcorn und Panenka“.