Inspiriert von Klose und Diego: Hoffmann lebt ihren Traum

SID 28.05.2025 • 15:01 Uhr Vor großer Kulisse mit dem Nationalteam im Weserstadion spielen - die Ex-Bremerin steht mitten im EM-Casting vor einem emotionalen Höhepunkt.

Für Giovanna Hoffmann geht mit dem Nations-League-Spiel im Bremer Weserstadion vor mehr als 30.000 Fans ein Herzenswunsch in Erfüllung. „Das hätte ich mir als Kind so als perfekt erträumt. Ich habe ganz viele besondere Erinnerungen an Bremen und das Stadion“, sagte die in Bremerhaven geborene Fußball-Nationalspielerin vor dem Duell mit den Niederlanden am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Mittlerweile spielt die Stürmerin für RB Leipzig, doch die ersten Schritte Richtung Profikarriere machte die 26-Jährige von 2012 bis 2020 bei Werder Bremen. Und das als echter Fan. „Mein Kinderzimmer war grün-weiß, weil Werder mich einfach gepackt hat“, erzählte Hoffmann. Und so schaute sie in jungen Jahren mit ihrem Vater beim Training der Bremer zu - mit besonderem Fokus auf Miroslav Klose und Diego.

„Die haben mir gezeigt, was Freude am Fußballspielen heißt und dass ich das unbedingt auch wollte“, erinnerte sich die fünfmalige Nationalspielerin (drei Tore), die sich im letzten Casting berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im Kader für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) machen darf. Bundestrainer Christian Wück nominiert am 12. Juni.

Dabei war der Weg ins Nationalteam kein einfacher, gleich mehrfach bremsten schwere Verletzungen Hoffmann aus. Doch bei Wücks Premiere als Bundestrainer im Oktober gegen England in Wembley (4:3) debütierte sie endlich in der DFB-Auswahl. „Ich bin einfach besonders dankbar, dass ich nach dem Ganzen dann noch die Chance bekomme, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen“, sagte Hoffmann.

