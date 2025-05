Muskuläre Verletzung: DFB-Juwel muss um EM bangen

Wegen einer muskulären Verletzung muss Cora Zicai um ihre Teilnahme an der EM in der Schweiz bangen. Für die 20-Jährige wird es ein Wettlauf mit der Zeit.

Wegen einer muskulären Verletzung muss Cora Zicai um ihre Teilnahme an der EM in der Schweiz bangen. Für die 20-Jährige wird es ein Wettlauf mit der Zeit.

Offensivspielerin Cora Zicai muss wegen einer muskulären Verletzung um ihre Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bangen.

Zicai verpasste bereits das Niederlande-Spiel

Am Dienstag im letzten Nations-League-Spiel in Wien gegen Österreich wird das Top-Talent definitiv fehlen. Wück verzichtete auf eine Nachnominierung. Zicai verpasste bereits das 4:0 gegen die Niederlande am Freitagabend in Bremen, der DFB hatte dies noch mit „muskulären Beschwerden“ begründet.