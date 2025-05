TV-Quote: 3,4 Millionen sehen Gala der DFB-Frauen

SID 31.05.2025 • 09:42 Uhr Das DFB-Frauenteam zieht viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Die Partie gegen die Niederlande erzielte einen starken Marktanteil von 17,5 Prozent.

Der überzeugende Auftritt der deutschen Fußballerinnen in der Nations League hat dem ZDF eine gute Einschaltquote beschert. Im Schnitt 3,419 Millionen Menschen sahen am Freitagabend die Übertragung des 4:0 (3:0) der DFB-Auswahl gegen die Niederlande aus Bremen, dies entsprach einem Marktanteil von 17,5 Prozent. Die Partie war damit die am zweitmeisten gesehene Sendung des Tages.

Durch den klaren Erfolg sicherte sich Deutschland den Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für das Finalturnier der Nationenliga. Am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) folgt in Wien gegen Österreich die Generalprobe für die Europameisterschaft in der Schweiz, das Highlight in diesem Sommer.