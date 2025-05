"Unglaublich schön, dass sie wieder neben uns auf dem Platz steht"

Spielen wird Lena Oberdorf in der Nations League noch nicht, ihr Trainingscomeback vor der EM stimmt die deutschen Fußballerinnen dennoch optimistisch. „Grundsätzlich ist es unglaublich schön zu sehen, dass sie wieder neben uns auf dem Platz steht, dass sie sich wieder zeigen und zu ihrer Form zurückfinden kann“, sagte Oberdorfs Bayern-Kollegin Klara Bühl vor dem Spiel gegen die Niederlande am Freitag in Bremen.

Der Bundestrainer, der am 12. Juni seinen EM-Kader nominiert, zeigte sich sehr zufrieden mit seinen Eindrücken von Oberdorf beim DFB-Team. „Ihre Werte sind fast auf dem Niveau von den anderen Spielerinnen“, berichtete Christian Wück: „Man bemerkt schon, dass sie in der einen oder anderen Situation noch viel in ihren Körper reinhört, aber sie kommt mit jedem Tag, mit jedem Training mehr in die Form, so wie wir sie alle kennen.“