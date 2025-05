Nominierung? "Entscheidet nicht der FC Bayern"

Bundestrainer Christian Wück hat die Hoffnung auf eine EM-Teilnahme von Lena Oberdorf noch nicht aufgegeben. „Es wäre fahrlässig, wenn wir jetzt schon die Tür zumachen würden. Wir haben jetzt noch acht Wochen“, sagte Wück am Donnerstag in der Pause des DFB-Pokalfinals in der ARD.