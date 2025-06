Nach EM-Nominierung "auf Abruf": DFB-Star tritt zurück

Sara Doorsoun hat drei Tage vor der Bekanntgabe des Kaders für die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) ihren Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Ausschlaggebend für den Entschluss war die Entscheidung von Bundestrainer Christian Wück, die 33 Jahre alte Defensivspielerin von Eintracht Frankfurt wegen einer längeren Verletzungspause nur in das erweiterte EM-Aufgebot zu berufen.

DFB bedauert Doorsouns Entscheidung

Wück betonte unterdessen in der Mitteilung des DFB, dass Doorsoun „immer ein wichtiger Teil“ des Nationalteams und eine Bereicherung gewesen sei, er sagte aber auch: „Leider ist sie in den vergangenen Monaten durch ihre Verletzung in einer entscheidenden Phase der Vorbereitung auf das Turnier zurückgeworfen worden, so dass wir sie für den erweiterten EM-Kader vorgesehen hatten.“ DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagte, sie „bedauere“ den Rücktritt „sehr“, „respektiere jedoch ihre Beweggründe“.