EM-Generalprobe: Wück tüftelt ein letztes Mal

Die EM-Generalprobe der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich wird Bundestrainer Christian Wück gezielt für sein Kadercasting nutzen. „Wir werden auf der einen oder anderen Position einer Spielerin noch mal die Chance geben, sich zu zeigen“, sagte Wück vor dem Nations-League-Duell am Dienstag (20.30 Uhr) in Österreich.

Vier Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 4:0 gegen die Niederlande am Freitag kündigte der 51-Jährige an, der am 12. Juni seinen 23er-Kader für die EURO nominieren wird. Bereits vor der Abreise am Mittwoch sollen entsprechend Gespräche mit den Kandidatinnen im aktuell 24-köpfigen Aufgebot geführt werden, um „klare Verhältnisse zu schaffen“.