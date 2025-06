Kader für EM-Mission: Wück setzt auf Routine und Jugend

Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend starten die deutschen Fußballerinnen in ihre Titelmission bei der EM in der Schweiz.

Bundesliga-Topscorerin fehlt im DFB-Kader

Frauen-EM: Bayern-Talent nur auf Abruf

Weiter heißt es: „Die letzten Spiele in der Nations League haben unser Selbstvertrauen noch einmal wachsen lassen, die EM gehen wir gestärkt und mit großem Optimismus an. Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig.“

Bayern stellt mit sieben Spielerinnen größten Block

Erstes Turnier unter Leitung von Wück

Die Vorbereitung auf das Turnier (2. bis 27. Juli) beginnt am kommenden Donnerstag in Herzogenaurach. Am 30. Juni bezieht die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier in Zürich.