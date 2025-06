Wück mit vier Änderungen - Cerci und Freigang dabei

Nach der Gala gegen die Niederlande (4:0) verändert Bundestrainer Christian Wück sein Team im letzten EM-Härtetest in Österreich wie erwartet auf vier Positionen. Neben der Bundesliga-Torschützenkönigin Selina Cerci rücken auch Sydney Lohmann, Franziska Kett und Laura Freigang am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien in die Startelf.