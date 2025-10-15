Mahmutovic verletzt: Wück nominiert Borggräfe nach

SID 15.10.2025 • 14:07 Uhr Sowohl für die Nationalmannschaft als auch für Bayern München ist der Ausfall von Mahmutovic ein herber Einschnitt.

Bayern Münchens Torhüterin Ena Mahmutovic hat sich in einer Trainingseinheit ihres Klubs am Sprunggelenk verletzt und fällt damit auch für die deutsche Nationalmannschaft aus.

Die 21-Jährige werde „mehrere Wochen“ fehlen und den DFB-Frauen in den Halbfinalpartien der Nations League gegen Frankreich nicht zur Verfügung stehen, das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Damit dürfte in den beiden wichtigen Spielen Stina Johannes (VfL Wolfsburg) das deutsche Tor hüten.

Bundestrainer Christian Wück reagierte auf den Ausfall und nominierte Rafaela Borggräfe vom FC Liverpool aus der U23-Nationalmannschaft nach. Eine Nachnominierung für die U23-Auswahl soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Den Bayern fehlt Mahmutovic nun schon im Champions-League-Spiel am Donnerstag gegen den italienischen Meister Juventus Turin (21.00 Uhr/Disney+). Die DFB-Frauen treffen am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf im Hinspiel des Nations-League-Halbfinals auf Frankreich, das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) im französischen Caen statt.

