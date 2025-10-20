DFB-Frauen leiden mit Oberdorf

SID 20.10.2025 • 18:38 Uhr Die schwere Verletzung von Lena Oberdorf sorgt für Bestürzung bei der Nationalmannschaft.

Im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft hat die schwere Verletzung von Lena Oberdorf für Bestürzung gesorgt.

„Für sie persönlich ist es ein wirklich großer Rückschlag, und ich glaube, ich kann ihre Situation so ungefähr nachempfinden“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer über Oberdorf, die am Sonntag erneut einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten hat: „Ich kann nur sagen, dass wir an ihrer Seite sind, alles tun, was wir tun können.“

Die Stimmung im Kreis der Nationalmannschaft, die sich am Montag in Düsseldorf versammelt hat, sei getrübt. Einige Spielerinnen seien „sehr traurig“, berichtete Künzer.

Das Team würde nun „umso mehr versuchen, ein Zeichen für Obi zu setzen“. Sie selbst sei im Austausch mit Oberdorf und ihre Gedanken ruhten bei der verletzten Mittelfeldspielerin.

Oberdorfs Bayern-Kollegin dachte: „Scheiße, bitte nicht schon wieder“

Alara Sehitler, die wie Oberdorf bei Bayern München spielt, sagte, es sei „erschreckend“ gewesen, die Nachricht über die Schwere der Verletzung zu erhalten.

„Ich stand mit auf dem Platz. Als sie auf dem Boden lag und ich sie schreien gehört habe, war bei mir im Kopf schon: ‚Scheiße, bitte nicht schon wieder‘. Ich glaube, uns ging es allen so“, berichtete sie: „Ich wünsche ihr alles Gute, wir wissen, dass sie es schaffen wird.“

Elisa Senß sprach von einer „sehr schlimmen Nachricht“ für die Nationalmannschaft und Oberdorf persönlich: „Wir sind in Gedanken bei ihr und wünschen ihr die beste Genesung, viel Kraft, und Leute um sie herum, die sie auffangen.“

Oberdorf verpasste EM und Olympische Spiele

Oberdorf hatte am 16. Juli 2024 in einem Länderspiel gegen Österreich bereits einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Deshalb verpasste sie die Olympischen Spiele und die EM.