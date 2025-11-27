DFB-Frauen ohne Lohmann und Küver gegen Spanien

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Nations-League-Finalspielen gegen Spanien ohne Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann und Verteidigerin Camilla Küver auskommen. Das Duo steht aufgrund von muskulären Beschwerden nicht zur Verfügung und wird nach dem Hinspiel in Kaiserslautern am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) vom Nationalteam abreisen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagnachmittag bekannt.
Zwei Ausfälle bei DFB-Frauen
Beide fallen aufgrund von muskulären Beschwerden für das Nations-League-Finale aus. Der Bundestrainer hatte am Vortag schon vorgesorgt.
Camilla Küver (l.) und Sydney Lohmann fallen aus
Bundestrainer Christian Wück hatte schon am Vortag vorsorglich reagiert und Bibiane Schulze Solano für die Abwehr nachnominiert. Das Rückspiel gegen die Spanierinnen steht am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid statt.