DFB-Team setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die deutschen Fußballerinnen setzen auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
DFB-Team setzt wichtiges Zeichen
Vor dem Hinspiel des Nations-League-Finales gegen Spanien tragen Giulia Gwinn und Co. besondere Shirts. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.
UN-Aktionsshirt waren 2021 schon im Einsatz
© IMAGO/Eibner/SID/Michael Memmler
Im Rahmen der UN Women-Kampagne „Orange the World“ wird das Team um Kapitänin Giulia Gwinn beim Nations-League-Finale gegen Spanien in Kaiserslautern am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) spezielle Aufwärmshirts mit dem Kampagnenlogo tragen.
Zudem soll unter anderem mit Bandenwerbung und auf den digitalen DFB-Kanälen Aufmerksamkeit für die Aktion erzeugt werden.
„Orange the World“ ist eine jährliche Kampagne rund um den Internationalen Tag zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen.