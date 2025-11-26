DFB-Team setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

SID 26.11.2025 • 05:58 Uhr Vor dem Hinspiel des Nations-League-Finales gegen Spanien tragen Giulia Gwinn und Co. besondere Shirts. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Die deutschen Fußballerinnen setzen auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Im Rahmen der UN Women-Kampagne „Orange the World“ wird das Team um Kapitänin Giulia Gwinn beim Nations-League-Finale gegen Spanien in Kaiserslautern am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) spezielle Aufwärmshirts mit dem Kampagnenlogo tragen.

Zudem soll unter anderem mit Bandenwerbung und auf den digitalen DFB-Kanälen Aufmerksamkeit für die Aktion erzeugt werden.