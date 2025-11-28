Finalkracher gegen Spanien: Senß nimmt EM-Aus als Ansporn

SID 28.11.2025 • 15:53 Uhr Die Mittelfeldspielerin betont vor dem Showdown in der Nations League die Geschlossenheit des DFB-Teams.

Das Wiedersehen lässt die Erinnerungen an das bittere Halbfinal-Aus wieder hochkommen. „Wir haben die Niederlage bei der EM natürlich nicht vergessen, weil sie wehgetan hat“, sagte Nationalspielerin Elisa Senß vor dem Nations-League-Finale gegen Spanien im Interview auf dfb.de.

Aber: „Wir starten jetzt wieder bei 0:0 und wollen diesmal gewinnen. Darauf richtet sich unser Fokus.“

Im Hinspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern will das DFB-Team den Grundstein für den ersten Titelgewinn seit neun Jahren legen, die Entscheidung fällt am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) in Madrid. Wie beim 0:1 vor rund vier Monaten in Zürich, als Weltfußballerin Aitana Bonmati erst in der Verlängerung Deutschlands EM-Aus besiegelte, will das DFB-Team wieder mit mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugen.

„Unser Teamgeist zeichnet uns aus. Das hat man auch bei der Europameisterschaft gesehen. Wir haben eine super Gemeinschaft, die uns trägt“, betonte die Mittelfeldspielerin Senß. Zugleich ist der Respekt vor den Weltmeisterinnen groß. „Die Spanierinnen zeigen natürlich seit Jahren, dass sie zur absoluten Weltspitze gehören und individuell unglaublich starke Spielerinnen in ihren Reihen haben“, sagte die Frankfurterin. „Aber wir auch. Wir müssen uns nicht vor Spanien verstecken.“