Nations League: Wück und Minge bauen auf Bastion "Betze"

Bundestrainer Christian Wück und die deutschen Fußballerinnen bauen vor dem Finalhinspiel der Nations League am Freitag in Kaiserslautern gegen Weltmeister Spanien (20.30 Uhr/ZDF) auf die „Bastion“ Betzenberg. „Wir möchten den Grundstein auf dem Betzenberg legen, das Feuer von den Rängen auf den Platz bringen - und etwas zurückgeben“, sagte Wück am Donnerstag: „Wir sind natürlich in Finalstimmung. Wir wollen den Weg krönen und den Pokal in den Händen halten.“
Wück und Minge bauen auf den „Betze“
Der Bundestrainer und Vizekapitänin Minge erhoffen sich "Feuer" von den Rängen.
Christian Wück hofft auf den Betzenberg
Wie Wück setzt auch Vizekapitänin Janina Minge auf die berühmt-berüchtigte Stimmung im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion: „Ich glaube, das Stadion wird brennen und noch ein paar Prozentpunkte bei uns rauskitzeln.“
Entschieden wird der Titelkampf gegen die Spanierinnen erst im Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid - was Wück differenziert sieht. „Ich glaube, die UEFA ist noch auf Suche nach dem richtigen Modus“, sagte der Coach, dem ein Endspiel grundsätzlich lieber wäre: „Aber aus Trainersicht ist das gar nicht so schlecht, weil wir zwei Spiele auf Topniveau haben, die viele Erkenntnisse bringen werden.“