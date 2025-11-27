Nations League: Wück und Minge bauen auf Bastion "Betze"

SID 27.11.2025 • 17:44 Uhr Der Bundestrainer und Vizekapitänin Minge erhoffen sich "Feuer" von den Rängen.

Bundestrainer Christian Wück und die deutschen Fußballerinnen bauen vor dem Finalhinspiel der Nations League am Freitag in Kaiserslautern gegen Weltmeister Spanien (20.30 Uhr/ZDF) auf die „Bastion“ Betzenberg. „Wir möchten den Grundstein auf dem Betzenberg legen, das Feuer von den Rängen auf den Platz bringen - und etwas zurückgeben“, sagte Wück am Donnerstag: „Wir sind natürlich in Finalstimmung. Wir wollen den Weg krönen und den Pokal in den Händen halten.“

Wie Wück setzt auch Vizekapitänin Janina Minge auf die berühmt-berüchtigte Stimmung im nahezu ausverkauften Fritz-Walter-Stadion: „Ich glaube, das Stadion wird brennen und noch ein paar Prozentpunkte bei uns rauskitzeln.“