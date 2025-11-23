Aus familiären Gründen: Bayern-Star fehlt im Finale

SID 23.11.2025 • 13:01 Uhr Die Angreiferin steht in den Nations-League-Finalspielen aus familiären Gründen nicht zur Verfügung.

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Finalspielen der Nations League gegen Spanien auf Lea Schüller verzichten.

Die Angreiferin des Double-Gewinners Bayern München steht Bundestrainer Christian Wück laut DFB „aus familiären Gründen“ in der Neuauflage des verlorenen EM-Halbfinales gegen die Weltmeisterinnen nicht zur Verfügung. Ihre Vereinskollegin Linda Dallmann (31) rückt dafür in den Kader.

Schüller hatte ihren Stammplatz im Nationalteam zuletzt verloren. In den Halbfinals der Nations League gegen Frankreich wurde sie im Oktober jeweils eingewechselt. Für die Bayern erzielte sie in dieser Saison bislang in neun Bundesliga-Spielen vier Tore.