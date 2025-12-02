Newsticker
DFB-Frauen: Berger spricht über Zukunft im Nationalteam

Berger spricht über DFB-Zukunft

Ann-Katrin Berger will noch mit Bundestrainer Christian Wück sprechen, eine Entscheidung soll zeitnah fallen.
Nach dem verlorenen Nations-League-Finale gegen Spanien wird Ann-Katrin Berger nach ihrer Zukunft beim DFB-Team gefragt.
SID
Ann-Katrin Berger will noch mit Bundestrainer Christian Wück sprechen, eine Entscheidung soll zeitnah fallen.

Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat durchklingen lassen, dass sie ihre DFB-Karriere fortsetzen würde.

„Ich freue mich auf das nächste Jahr, um zu sehen, was in der Mannschaft steckt. Ich habe aber noch nicht mit dem Trainer gesprochen. Ich wollte nach dem Finale mit ihm reden“, sagte die 35-Jährige im Anschluss an das bittere 0:3 (0:0) im Finalrückspiel der Nations League gegen Spanien in Madrid.

„Wenn der Trainer mich haben möchte und wir uns einfach einig sind, dann werden wir sehen, was die Zukunft sagt“, sagte die frischgebackene US-Meisterin vom US-Klub Gotham FC weiter - und klang nicht abgeneigt mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. „Dort ist schönes Wetter“, sagte sie lächelnd: „Brasilien ist ein fußballverrücktes Land“.

Zukunft bei DFB-Frauen? Wück will mit Berger reden

Bundestrainer Christian Wück kündigte an, sich noch am Abend oder spätestens am Mittwochmorgen mit Berger zusammenzusetzen. Er denke, dass „noch in diesem Jahr eine Entscheidung“ falle.

Seit der EM ließ Berger ihre Zukunft im DFB-Tor über das laufende Jahr hinaus offen. Wück hatte zuletzt mit Blick auf das nächste Großereignis in Brasilien geäußert: „Ich möchte ihre Meinung hören, ob sie es sich zutraut, 2027 eine WM zu spielen. Es ist wichtig, erstmal zu hören, wie sie sich fühlt, wie ihr Körper sich anfühlt.“

