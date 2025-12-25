Bergers Glanztat: "Wusste nicht, wie lang mein Arm ist"

SID 25.12.2025 • 08:18 Uhr Ann-Katrin Berger verrät, warum ihre Rettungstat gegen Frankreich eine pure Instinktleistung war. Für sie bleibt das Spiel unvergesslich.

Für Ann-Katrin Berger bleibt ihre „Monster-Parade“ aus dem EM-Viertelfinale gegen Frankreich einzigartig. „Ich wünschte, ich könnte sagen: ‚Ja kann ich nochmal machen, gar kein Problem.‘ Aber dann wäre ich nicht ehrlich“, sagte Deutschlands Fußballerin des Jahres über die Szene aus 103. Minute, in der sie einen verunglückten Kopfball von Janina Minge spektakulär von der Linie gekratzt hatte: „Das war einfach Instinkt. Vielleicht steckte in der Szene all die Arbeit der vergangenen Jahre, all die Verbesserungen im Laufe der Zeit.“

Die teils ungläubigen Reaktionen auf die atemberaubende Abwehraktion blieben der Fußball-Nationaltorhüterin keineswegs verborgen. Dass etwa die New York Times Berger mit einer „exquisiten Zeitmaschine deutscher Ingenieurskunst“ verglich, findet die deutsche Nummer eins „witzig“. Sie habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, „wie lang mein Arm ist. Ich hatte eine solche Parade vorher noch nie gemacht, sie kann man nicht trainieren oder einstudieren.“