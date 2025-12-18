DFB-Frauen: Berger-Entscheidung fix!

SID 18.12.2025 • 14:42 Uhr Die deutsche Nummer eins Ann-Katrin Berger hatte ihre Zukunft in der Nationalmannschaft zuletzt offen gelassen.

Ann-Katrin Berger wird auch künftig das Tor der deutschen Frauen-Nationalmannschaft hüten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, setzt die 35-Jährige ihre Laufbahn in der Auswahl fort.

Zuletzt war offen gewesen, ob Berger weiterhin Spiele für die DFB-Elf bestreiten würde - allerdings hatte die Keeperin bereits anklingen lassen, dass sie sich dies vorstellen könne.

„Ich freue mich auf das nächste Jahr, um zu sehen, was in der Mannschaft steckt“, hatte Berger nach dem bitteren 0:3 im Nations League Finale gegen Spanien Anfang Dezember gesagt.

DFB und Wück machten sich für Berger stark

Dennoch erbat sich die amtierende Fußballerin des Jahres zunächst Bedenkzeit; ein Gespräch mit Bundestrainer Christian Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs nach der Partie hatte zunächst noch keine Entscheidung gebracht.

Der DFB und Wück hatten stets ihren Wunsch unterstrichen, Berger im Team zu behalten: „Wir haben uns ausgetauscht und ihr eindeutig signalisiert, dass wir die Zusammenarbeit gern fortführen würden, wenn sie sich dafür bereit fühlt“, sagte der Trainer zuletzt dem kicker. Das nächste große Turnier steht in anderthalb Jahren mit der Weltmeisterschaft in Brasilien an.

Berger glänzt als Elferkillerin

Berger gab 2020 ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, seit den Olympischen Spielen 2024 ist sie die Nummer eins im DFB-Tor. Insgesamt absolvierte sie bislang 29 Länderspiele. Bei der Europameisterschaft in der Schweiz in diesem Sommer war die Elfmeterkillerin eine der Schlüsselspielerinnen für das Vorstoßen des Teams ins Halbfinale.