DFB-Frauen klettern Weltrangliste empor

SID 11.12.2025 • 10:34 Uhr Die deutsche Auswahl macht den größten Sprung unter den Top 10. Spanien führt die Liste weiter an.

Die deutschen Fußballerinnen haben durch den Finaleinzug in der Nations League zum Ende des Länderspieljahres einen beachtlichen Sprung in der Weltrangliste hingelegt.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück verbesserte sich von Rang fünf auf den dritten Platz. Das teilte der Weltverband FIFA am Donnerstag mit.

Die Spanierinnen, denen sich das DFB-Team Anfang Dezember im Final-Rückspiel der Nationenliga klar geschlagen geben musste (0:3), führen die Rangliste weiter an.