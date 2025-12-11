Newsticker
DFB-Frauen>

DFB-Frauen klettern Weltrangliste empor

DFB-Frauen klettern in Weltrangliste

Die deutsche Auswahl macht den größten Sprung unter den Top 10. Spanien führt die Liste weiter an.
Das deutsche Team vor dem Rückspiel in Madrid
Das deutsche Team vor dem Rückspiel in Madrid
© AFP/SID/THOMAS COEX
SID
Die deutschen Fußballerinnen haben durch den Finaleinzug in der Nations League zum Ende des Länderspieljahres einen beachtlichen Sprung in der Weltrangliste hingelegt.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück verbesserte sich von Rang fünf auf den dritten Platz. Das teilte der Weltverband FIFA am Donnerstag mit.

Die Spanierinnen, denen sich das DFB-Team Anfang Dezember im Final-Rückspiel der Nationenliga klar geschlagen geben musste (0:3), führen die Rangliste weiter an.

Dahinter folgen die USA. Deutschland machte unter den Nationen unter den Top 10 den größten Sprung: Die Auswahl um Kapitänin Giulia Gwinn zog am Europameister England (4.) sowie an Schweden (5.) vorbei.

