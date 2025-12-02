DFB-Frauen unverändert im Rückspiel gegen Spanien

SID 02.12.2025 • 17:42 Uhr Christian Wück vertraut der Startelf aus Kaiserslautern. Spanien muss im Final-Rückspiel ohne Weltfußballerin Aitana Bonmatí auskommen.

Christian Wück verzichtet im Final-Rückspiel der Nations League gegen Spanien auf Veränderungen bei den deutschen Fußballerinnen. Der Bundestrainer schickt am Dienstagabend (18.30 Uhr/ARD) in Madrid zunächst die Elf aufs Feld, die schon am Freitag im Hinspiel in Kaiserslautern gegen die Weltmeisterinnen begann.

Vor Torhüterin Ann-Katrin Berger verteidigen Kapitänin Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak und Franziska Kett in einer Viererkette. Sjoeke Nüsken und Elisa Senß bilden abermals die Doppelsechs, in der offensiven Dreierreihe sollen Klara Bühl, Jule Brand und Selina Cerci wirbeln. Einzige Sturmspitze bleibt die zuletzt leicht angeschlagene Frankfurterin Nicole Anyomi. Die Spanierinnen müssen den Ausfall von Weltfußballerin Aitana Bonmatí (Wadenbeinbruch) kompensieren.

Für die DFB-Frauen geht es gegen Spanien um den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016 in Rio.