"WM ist das Größte": Berger mit Ambitionen ins neue Jahr

SID 24.12.2025 • 10:07 Uhr Die 35-Jährige erklärt, weshalb sie ihre Karriere im DFB-Tor fortsetzt. Die Ziele sind groß: Zunächst steht die WM-Qualifikation an.

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (35) blickt nach der Entscheidung zur Fortsetzung ihrer DFB-Karriere voller Tatendrang auf das kommende Jahr. Sie habe nach einem „guten“ Gespräch mit Bundestrainer Christian Wück und Torwarttrainer Michael Fuchs zwar „erst einmal dieses emotionale Jahr für mich verarbeiten müssen“, sagte Berger der Frankfurter Rundschau: Nun aber freue sie sich „wirklich, was mit dieser tollen Mannschaft vor uns liegt“.

Deutschlands Fußballerin des Jahres hatte nach dem bitteren 0:3 im Finalrückspiel der Nations League gegen Spanien um Bedenkzeit gebeten, um über ihre Zukunft im Nationalteam zu entscheiden. „Vielen ist gar nicht bewusst, welche Höhen und Tiefen solch ein Turnier in einem Menschen auslöst“, sagte Berger mit Blick auf die EM im Sommer, bei der das DFB-Team im Halbfinale gegen Spanien (0:1 n.V.) ausgeschieden war: „Daher wollte ich diese Entscheidung mit ein bisschen Abstand mit Vernunft treffen.“

Die WM 2027 in Brasilien hat Berger bereits im Visier. „Brasilien ist ein schönes Land, in meinem US-Team spielen einige Brasilianerinnen, die immer von ihrer Heimat schwärmen. Diese Nation ist fußballverrückt“, sagte die US-Meisterin von Gotham FC: „Und eine Weltmeisterschaft ist nun mal das Größte. Wir haben noch große Ziele, aber erst einmal lasse ich mich Zuhause richtig verwöhnen, bevor ich dann im nächsten Jahr wieder richtig an Fußball denke.“