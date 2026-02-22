Newsticker
DFB-Frauen>

DFB-Frauen: Kleinherne verletzt - Veit nachnominiert

Abwehrspielerin Kleinherne fehlt beim Auftakt in die WM-Quali.
Fehlt dem DFB-Team erneut: Sophia Kleinherne
© www.imago-images.de/SID/Hendrik Gräfenkämper
SID
Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Auftakt in die WM-Qualifikation auf Sophia Kleinherne verzichten. Die Abwehrspielerin vom Bundesligazweiten VfL Wolfsburg laboriert nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an einer "muskulären Verletzung". Für die bereits Ende des vergangenen Jahres verletzt fehlende Kleinherne wurde Jella Veit (Eintracht Frankfurt) aus der U23 nachnominiert.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück, der 23 Spielerinnen berufen hat, trifft am 3. März in Dresden auf Slowenien (17.45 Uhr/ARD). Vier Tage später muss die deutsche Auswahl in Stavanger gegen Gastgeber Norwegen (18.00 Uhr/ZDF-Livestream) ran. Die nominierten Spielerinnen kommen am Dienstag in Frankfurt/Main zusammen.

Dritter Gegner der deutschen Auswahl in der Quali-Gruppe A4 ist Österreich. Das direkte Ticket für die Endrunde 2027 in Brasilien löst das DFB-Team nur als Gruppensieger.

