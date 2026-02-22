DFB-Frauen: Kleinherne verletzt - Veit nachnominiert

Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Auftakt in die WM-Qualifikation auf Sophia Kleinherne verzichten. Die Abwehrspielerin vom Bundesligazweiten VfL Wolfsburg laboriert nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an einer "muskulären Verletzung". Für die bereits Ende des vergangenen Jahres verletzt fehlende Kleinherne wurde Jella Veit (Eintracht Frankfurt) aus der U23 nachnominiert.
Fehlt dem DFB-Team erneut: Sophia Kleinherne
Das Team von Bundestrainer Christian Wück, der 23 Spielerinnen berufen hat, trifft am 3. März in Dresden auf Slowenien (17.45 Uhr/ARD). Vier Tage später muss die deutsche Auswahl in Stavanger gegen Gastgeber Norwegen (18.00 Uhr/ZDF-Livestream) ran. Die nominierten Spielerinnen kommen am Dienstag in Frankfurt/Main zusammen.
Dritter Gegner der deutschen Auswahl in der Quali-Gruppe A4 ist Österreich. Das direkte Ticket für die Endrunde 2027 in Brasilien löst das DFB-Team nur als Gruppensieger.