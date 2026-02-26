Schüller will Neustart nutzen: "Wieder mehr Spaß haben"

SID 26.02.2026 • 16:42 Uhr Nach schwierigen Monaten auch im DFB-Team wechselte die Nationalstürmerin vom FC Bayern zu ManUnited.

Lea Schüller will nach ihrem Neuanfang bei Manchester United auch im Fußball-Nationalteam mit frischer Energie durchstarten. „Ich bin für die Mannschaft da, möchte mein Bestes geben für die Mannschaft, Tore schießen“, sagte die Nationalstürmerin vor dem Start der DFB-Frauen in die WM-Qualifikation: „Und auch ein Stück weit wieder mehr Spaß haben.“

Vor dem Jahreswechsel war die 28-Jährige vom FC Bayern nach England gewechselt. „Mir gefällt’s sehr gut. Ich bin sehr happy“, berichtete Schüller, die sich in der Women’s Super League vor allem durch den athletischeren Spielstil weiterentwickeln möchte: „Das war einfach noch nie so richtig meine Stärke.“

Die letzten Monate vor dem Wechsel, als sie sowohl bei den Bayern als auch während der EM im Nationalteam ihren Stammplatz verloren hatte, seien „nicht sonderlich einfach“ gewesen. Umso entschlossener sei sie nun aber, „an meinen Schwächen zu arbeiten, aber vor allem auch wieder an meinen Stärken“.

Dass es dabei im Viertelfinale der Champions League Ende März zum schnellen Wiedersehen mit ihrem Ex-Klub München kommt, sei „kurios“, findet Schüller: „Ich freue mich auch, wieder zurückzukommen, meine Mädels zu sehen. Und es wird natürlich schwer für uns, aber wir werden es ihnen auch schwer machen.“