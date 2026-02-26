Vor WM-Quali: Gwinn muss im Training kürzertreten

SID 26.02.2026 • 17:05 Uhr Die Kapitänin der DFB-Frauen, Giulia Gwinn, lässt eine intensive Einheit sicherheitshalber aus.

Kapitänin Giulia Gwinn kann vor dem Start in die WM-Qualifikation nicht das volle Trainingspensum bei den deutschen Fußballerinnen absolvieren. Die intensive Einheit am Donnerstagnachmittag auf dem DFB-Campus ließ die 26-Jährige vom FC Bayern zur Belastungssteuerung aus und trainierte stattdessen individuell.

Grund sei eine muskuläre „Verhärtung“, wie Gwinn auf der Pressekonferenz selbst erklärte: „Es ist nichts Dramatisches. Aber die letzten Jahre haben mich gelehrt, dass ich gut auf meinen Körper und auf mich selbst höre.“ Daher lasse sie sich „gut behandeln, sodass ich ab morgen dann wieder beim Team bin“.