Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
MOTORSPORT
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
DFB-Frauen>

Ort für WM-Quali der DFB-Frauen fix

Ort für WM-Quali der DFB-Frauen fix

Das Länderspiel der DFB-Frauen am 18. April findet unweit der deutsch-österreichischen Grenze statt.
Christian Wück (M.) klatscht mit seinen Spielerinnen Klara Bühl (l.) und Alara ab
Christian Wück (M.) klatscht mit seinen Spielerinnen Klara Bühl (l.) und Alara ab
© IMAGO/DeFodi Images
SID
Das Länderspiel der DFB-Frauen am 18. April findet unweit der deutsch-österreichischen Grenze statt.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr WM-Qualifikationsspiel in Österreich im Stadion Ried. Den Austragungsort für das Rückspiel im Nachbarschaftsduell am 18. April gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt, Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Vier Tage zuvor steigt das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg, es ist der zweite Block der Gruppenphase im Kampf um die Tickets für die WM 2027 in Brasilien.

WM-Qualifikation für DFB-Frauen beginnt im März

Starten wird die DFB-Auswahl am 3. März (17.45 Uhr) in Dresden gegen Slowenien, es folgt das Auswärtsspiel im norwegischen Stavanger (7. März, 18.00 Uhr).

Nach dem zweiten Duell mit Norwegen am 5. Juni in Köln beendet die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück die Qualifikation am 9. Juni in Slowenien. Nur die Gruppensieger sichern sich direkt das WM-Ticket.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite