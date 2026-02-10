Ort für WM-Quali der DFB-Frauen fix

SID 10.02.2026 • 13:41 Uhr Das Länderspiel der DFB-Frauen am 18. April findet unweit der deutsch-österreichischen Grenze statt.

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr WM-Qualifikationsspiel in Österreich im Stadion Ried. Den Austragungsort für das Rückspiel im Nachbarschaftsduell am 18. April gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt, Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Vier Tage zuvor steigt das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg, es ist der zweite Block der Gruppenphase im Kampf um die Tickets für die WM 2027 in Brasilien.

WM-Qualifikation für DFB-Frauen beginnt im März

Starten wird die DFB-Auswahl am 3. März (17.45 Uhr) in Dresden gegen Slowenien, es folgt das Auswärtsspiel im norwegischen Stavanger (7. März, 18.00 Uhr).