Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr WM-Qualifikationsspiel in Österreich im Stadion Ried. Den Austragungsort für das Rückspiel im Nachbarschaftsduell am 18. April gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Dienstag bekannt, Anstoß ist um 18.00 Uhr.
Ort für WM-Quali der DFB-Frauen fix
Das Länderspiel der DFB-Frauen am 18. April findet unweit der deutsch-österreichischen Grenze statt.
Christian Wück (M.) klatscht mit seinen Spielerinnen Klara Bühl (l.) und Alara ab
© IMAGO/DeFodi Images
Vier Tage zuvor steigt das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg, es ist der zweite Block der Gruppenphase im Kampf um die Tickets für die WM 2027 in Brasilien.
WM-Qualifikation für DFB-Frauen beginnt im März
Starten wird die DFB-Auswahl am 3. März (17.45 Uhr) in Dresden gegen Slowenien, es folgt das Auswärtsspiel im norwegischen Stavanger (7. März, 18.00 Uhr).
Nach dem zweiten Duell mit Norwegen am 5. Juni in Köln beendet die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück die Qualifikation am 9. Juni in Slowenien. Nur die Gruppensieger sichern sich direkt das WM-Ticket.