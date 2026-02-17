WM-Quali: DFB-Frauen mit Wamser, Schüller und Kleinherne

SID 17.02.2026 • 12:36 Uhr Bundestrainer Christian Wück hat seinen ersten Kader des Jahres nominiert - 2026 steht zunächst die WM-Quali im Fokus.

Mit bewährten Kräften starten die deutschen Fußballerinnen in die Qualifikation für die WM 2027. Carlotta Wamser, die langjährige Bayern-Spielerin Lea Schüller und Sophia Kleinherne kehren in das 23-köpfige Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück für den Auftakt in Dresden gegen Slowenien (3. März, 17.45 Uhr/ARD) sowie in Norwegen (7. März, 18.00 Uhr) zurück, auf Bundesliga-Toptorschützin Vanessa Fudalla verzichtete der Bundestrainer weiterhin.

„Wir wollen nun die nächsten Schritte in unserem Entwicklungsprozess gehen und nahtlos an die spielerischen Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen“, sagte Wück, der seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Ende Januar bis 2029 verlängert hatte. Verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen Alara Sehitler, Bibiane Schulze Solano und Kathrin Hendrich. Sydney Lohmann ist nur auf Abruf nominiert, dafür erhält Vivien Endemann wieder eine Chance. Im Tor steht wie erwartet Ann-Katrin Berger, die bis zur Endrunde in Brasilien weitermachen will.

„Wir haben gesehen, dass vieles auf einem guten Weg ist, aber für den letzten Schritt müssen wir weiter intensiv an uns arbeiten“, erklärte Wück, dessen Team im Vorjahr das EM-Halbfinale (0:1 n.V.) und das Nations-League-Endspiel (0:0/0:3) gegen Spanien verloren hatte. „Genau das werden wir gemeinsam tun, mit dem klaren Ziel, erfolgreich in die Qualifikation für die WM 2027 zu starten.“

Während EM-Entdeckung Wamser und Kleinherne nach Verletzungen wieder dabei sind, hatte Schüller im Dezember aus familiären Gründen absagen müssen. Nach zuletzt vier Turniersommern in Folge steht in diesem Jahr kein Highlight an. Dritter Gegner der deutschen Auswahl in der Quali-Gruppe A4 ist Österreich. Das direkte Ticket für die WM löst das DFB-Team nur als Gruppensieger. - Das deutsche Aufgebot im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Giulia Gwinn, Franziska Kett, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak, Camilla Küver, Sarai Linder, Janina Minge, Carlotta Wamser