WM-Quali: Premiere für die DFB-Frauen

SID 04.02.2026 • 11:32 Uhr Deutschland trifft im April in Nürnberg auf Österreich. Im Juni folgt gegen Norwegen das erste Länderspiel der DFB-Frauen in Köln.

Die deutschen Fußballerinnen spielen in der WM-Qualifikation auch in Nürnberg und erstmals in Köln vor. In Franken empfängt das Team von Bundestrainer Christian Wück am 14. April den Nachbarn Österreich, am 5. Juni geben die DFB-Frauen gegen Norwegen ihre Premiere im Müngersdorfer Stadion in Köln. Die Spielorte gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Die DFB-Auswahl startet am 3. März (17.45 Uhr/ARD) in Dresden gegen Slowenien in die Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien. In der Gruppe A4 folgen ein Auswärtsspiel im norwegischen Stavanger (7. März) sowie ein Doppelpack gegen Österreich (Rückspiel am 18. April). Nach dem zweiten Duell mit Norwegen beendet das DFB-Team die Quali am 9. Juni in Slowenien. Nur die Gruppensieger sichern sich direkt das WM-Ticket.