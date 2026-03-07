In Norwegen: DFB-Frauen mit drei Änderungen

SID 07.03.2026 • 17:03 Uhr Im zweiten Spiel der WM-Qualifikation in Norwegen nimmt der Bundestrainer drei Änderungen in seiner Startelf vor.

Mit drei Veränderungen in der Startelf gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr zweites WM-Qualifikationsspiel in Norwegen am Abend (18.00 Uhr/ZDF-Livestream).

Bundestrainer Christian Wück setzt in Stavanger in der Sturmspitze auf die Frankfurterin Nicole Anyomi anstelle von Shekiera Martinez (West Ham United), die beim 5:0 gegen Slowenien vier Tage zuvor in Dresden ihr Startelfdebüt gegeben hatte.

Carlotta Wamser von Bayer Leverkusen kommt im Mittelfeld zum Zuge, dafür muss Linda Dallmann (FC Bayern) auf die Bank. Jule Brand von OL Lyonnes rückt daher in die Mitte, Wamser geht auf den rechten Flügel. Im Abwehrzentrum erhält zudem Vize-Kapitänin Janina Minge vom VfL Wolfsburg den Vorzug vor ihrer Vereinskollegin Camilla Küver.