WM-Quali: Warum die DFB-Frauen im Livestream laufen

SID 07.03.2026 • 06:38 Uhr Deutschlands Fußballerinnen treffen im Klassiker auf Norwegen - wer von der Couch aus zuschauen möchte, wird online fündig.

Wer den Klassiker zwischen Deutschlands Fußballerinnen und Norwegen am Samstagabend (18.00 Uhr) live am Bildschirm verfolgen möchte, muss per Stream zuschauen. Das WM-Qualifikationsspiel in Stavanger wird vom ZDF bei sportstudio.de und im Streaming-Portal übertragen, im linearen TV hat unter anderem Wintersport Vorrang.

Der Sender, erklärte Sprecher Thomas Hagedorn auf SID-Anfrage, zeige "von 8.30 bis 19.00 Uhr ein umfassendes Live-Programm mit Paralympics, Wintersport-Weltcups und mehr". Zudem verwies er auf die "zeitliche Nähe" des Frauen-Länderspiels zum 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Männer.