DFB-Frauen>

WM-Quali: Warum die DFB-Frauen im Livestream laufen

Deutschlands Fußballerinnen treffen im Klassiker auf Norwegen - wer von der Couch aus zuschauen möchte, wird online fündig.
Giulia Gwinn und Co. sind in Norwegen gefordert
© IMAGO/Contrast/SID/O.Behrendt
SID
Deutschlands Fußballerinnen treffen im Klassiker auf Norwegen - wer von der Couch aus zuschauen möchte, wird online fündig.

Wer den Klassiker zwischen Deutschlands Fußballerinnen und Norwegen am Samstagabend (18.00 Uhr) live am Bildschirm verfolgen möchte, muss per Stream zuschauen. Das WM-Qualifikationsspiel in Stavanger wird vom ZDF bei sportstudio.de und im Streaming-Portal übertragen, im linearen TV hat unter anderem Wintersport Vorrang.

Der Sender, erklärte Sprecher Thomas Hagedorn auf SID-Anfrage, zeige "von 8.30 bis 19.00 Uhr ein umfassendes Live-Programm mit Paralympics, Wintersport-Weltcups und mehr". Zudem verwies er auf die "zeitliche Nähe" des Frauen-Länderspiels zum 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga der Männer.

Angesichts der "Ereignisfülle an diesem Sport-Samstag" sei die Online-Übertragung "ein separater, gleichwertiger Ausspielweg, auf dem die vielen Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen mitfiebern können". Die nächste Partie der DFB-Frauen auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien am 14. April in Nürnberg gegen Österreich wird das ZDF auch im Hauptprogramm ausstrahlen.

