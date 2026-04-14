Jule Brand: Kein Top-Talent mehr – DFB-Star setzt neue Ansprüche

SID 14.04.2026 • 12:04 Uhr Die 2022 als "Golden Girl" ausgezeichnete Nationalspielerin (23) möchte nicht mehr als Top-Talent betrachtet werden.

Mit der Bezeichnung als Top-Talent kann sich Fußball-Nationalspielerin Jule Brand nicht mehr identifizieren. Der Begriff „trifft auf mich nicht mehr so zu. Ich möchte jetzt eine andere Rolle einnehmen“, sagte die 23-Jährige von OL Lyonnes bei Sport1: „Mein Spielstil ist reifer geworden, ich bin nicht mehr so verkopft. Ich hatte eine gute EM, darauf möchte ich aufbauen.“

Kellermann-Kritik prägt Brand

Zur gesammelten Erfahrung gehört auch die öffentliche Kritik von Direktor Ralf Kellermann an ihrer Person während Brands Zeit beim VfL Wolfsburg. „Am Anfang musste ich erst lernen, damit umzugehen, aber mittlerweile sehe ich es so, dass mich diese Erfahrungen zu der Spielerin gemacht haben, die ich heute bin“, sagte Brand.

DFB-Team peilt WM-Gipfel an

Mit dem DFB-Team steckt sich die Offensivspielerin, die bereits 71 Länderspiele absolviert hat, hohe Ziele, zumal auch die jungen Spielerinnen „viel Talent und große Fähigkeiten“ mitbringen. „Wenn wir das alles auf den Platz bringen und als Team mit unserer individuellen Klasse auftreten, dann sind wir auf jeden Fall in der Lage, ganz oben mitzuspielen“, sagt Brand mit Blick auf die WM 2027 in Brasilien.

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