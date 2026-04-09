Dallmann wieder zurück bei den DFB-Frauen

SID 09.04.2026 • 10:56 Uhr Linda Dallmann ist zurück im Kreis der deutschen Fußballerinnen. Die Offensivkraft vom FC Bayern mischt vor den WM-Quali-Spielen gegen Österreich wieder im Training mit.

Die deutschen Fußballerinnen sind in der Vorbereitung auf die nächsten WM-Qualifikationsspiele wieder vollzählig. Linda Dallmann kann am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren, seit dem späten Vorabend ist die 31-Jährige zurück im DFB-Quartier in Herzogenaurach.

Aus privaten Gründen hatte die Offensivspielerin von Bayern München kurzfristig abreisen müssen und das Training am Mittwoch verpasst.

DFB-Frauen feierten zuletzt zwei Siege

Am Vormittag steht für die DFB-Auswahl die nächste Einheit vor dem Doppelpack gegen Österreich an. Im Nachbarschaftsduell tritt das Team von Bundestrainer Christian Wück zunächst am Dienstag (18.15 Uhr) in Nürnberg an, vier Tage später steigt das Rückspiel in Ried (18.00 Uhr).