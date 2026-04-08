Private Gründe: DFB-Frauen vorerst ohne Dallmann

Die deutschen Fußballerinnen setzen ihre Vorbereitung auf die nächsten WM-Qualifikationsspiele zunächst ohne Linda Dallmann fort.
DFB-Star kurzfristig abgereist
Linda Dallmann reist von der DFB-Auswahl kurzfristig ab. Wie lange die Offensivkraft des FC Bayern fehlen wird, ist noch unklar.
Die Offensivspielerin vom FC Bayern ist aus privaten Gründen aus Herzogenaurach abgereist, nach DFB-Angaben soll die 31-Jährige aber im Laufe der Maßnahme zum Nationalteam zurückkehren.
DFB trainiert für Österreich-Doppelpack
Am Mittwochvormittag steht für die DFB-Auswahl das zweite Training vor dem Doppelpack gegen Österreich an. Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt zunächst am Dienstag (18.15 Uhr/im LIVETICKER) in Nürnberg an, vier Tage später steigt das Rückspiel in Ried (18.00 Uhr/im LIVETICKER).
Nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) zum Auftakt Anfang März führt Deutschland auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien die Gruppe A4 an.