Private Gründe: DFB-Frauen vorerst ohne Dallmann

SID 08.04.2026 • 10:04 Uhr Linda Dallmann reist von der DFB-Auswahl kurzfristig ab. Wie lange die Offensivkraft des FC Bayern fehlen wird, ist noch unklar.

Die deutschen Fußballerinnen setzen ihre Vorbereitung auf die nächsten WM-Qualifikationsspiele zunächst ohne Linda Dallmann fort.

Die Offensivspielerin vom FC Bayern ist aus privaten Gründen aus Herzogenaurach abgereist, nach DFB-Angaben soll die 31-Jährige aber im Laufe der Maßnahme zum Nationalteam zurückkehren.

DFB trainiert für Österreich-Doppelpack

Am Mittwochvormittag steht für die DFB-Auswahl das zweite Training vor dem Doppelpack gegen Österreich an. Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt zunächst am Dienstag (18.15 Uhr/im LIVETICKER) in Nürnberg an, vier Tage später steigt das Rückspiel in Ried (18.00 Uhr/im LIVETICKER).