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Private Gründe: DFB-Frauen vorerst ohne Dallmann

DFB-Star kurzfristig abgereist

Linda Dallmann reist von der DFB-Auswahl kurzfristig ab. Wie lange die Offensivkraft des FC Bayern fehlen wird, ist noch unklar.
Im Podcast "SPORT1 Deep Dive" spricht Nationalspielerin Linda Dallmann über den Vergleich zwischen Frauen- und Männerfußball.
SID
Linda Dallmann reist von der DFB-Auswahl kurzfristig ab. Wie lange die Offensivkraft des FC Bayern fehlen wird, ist noch unklar.

Die deutschen Fußballerinnen setzen ihre Vorbereitung auf die nächsten WM-Qualifikationsspiele zunächst ohne Linda Dallmann fort.

Die Offensivspielerin vom FC Bayern ist aus privaten Gründen aus Herzogenaurach abgereist, nach DFB-Angaben soll die 31-Jährige aber im Laufe der Maßnahme zum Nationalteam zurückkehren.

DFB trainiert für Österreich-Doppelpack

Am Mittwochvormittag steht für die DFB-Auswahl das zweite Training vor dem Doppelpack gegen Österreich an. Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt zunächst am Dienstag (18.15 Uhr/im LIVETICKER) in Nürnberg an, vier Tage später steigt das Rückspiel in Ried (18.00 Uhr/im LIVETICKER).

Nach den Siegen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) zum Auftakt Anfang März führt Deutschland auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien die Gruppe A4 an.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1

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