DFB-Frauen: Topstar rechtzeitig fit für Prestigeduell

Bundestrainer Christian Wück hält im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich überwiegend an der Startelf fest, die zuletzt auch beim 4:0 gegen Norwegen begonnen hat. Die einzige Änderung: Linda Dallmann spielt am Abend (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg anstelle von Carlotta Wamser im Mittelfeld und rückt in ihrem 75. Länderspiel in die Mitte, Jule Brand startet daher auf dem rechten Flügel.
DFB-Topstar rechtzeitig fit
Der Bundestrainer setzt am Abend in Nürnberg vorwiegend auf seine übliche erste Elf. Das dritte Spiel der WM-Quali steht an.
Linda Dallmann startet beim DFB
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Die Offensive komplettieren Vivien Endemann auf links und Nicole Anyomi als Sturmspitze. Das defensive Mittelfeld bilden Sjoeke Nüsken und Elisa Senß. Vor Ann-Katrin Berger im Tor verteidigen Kapitänin Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak und Franziska Kett.
Die deutsche Aufstellung:
Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß, Nüsken – Brand, Dallmann, Endemann – Anyomi. – Trainer: Wück