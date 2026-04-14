DFB-Frauen: Topstar rechtzeitig fit für Prestigeduell

Der Bundestrainer setzt am Abend in Nürnberg vorwiegend auf seine übliche erste Elf. Das dritte Spiel der WM-Quali steht an.

Der Bundestrainer setzt am Abend in Nürnberg vorwiegend auf seine übliche erste Elf. Das dritte Spiel der WM-Quali steht an.

Bundestrainer Christian Wück hält im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich überwiegend an der Startelf fest, die zuletzt auch beim 4:0 gegen Norwegen begonnen hat. Die einzige Änderung: Linda Dallmann spielt am Abend (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg anstelle von Carlotta Wamser im Mittelfeld und rückt in ihrem 75. Länderspiel in die Mitte, Jule Brand startet daher auf dem rechten Flügel.