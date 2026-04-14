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DFB-Frauen: Topstar rechtzeitig fit für Prestigeduell

DFB-Topstar rechtzeitig fit

Der Bundestrainer setzt am Abend in Nürnberg vorwiegend auf seine übliche erste Elf. Das dritte Spiel der WM-Quali steht an.
Linda Dallmann startet beim DFB
Linda Dallmann startet beim DFB
© IMAGO/IPA Photo
SID
Der Bundestrainer setzt am Abend in Nürnberg vorwiegend auf seine übliche erste Elf. Das dritte Spiel der WM-Quali steht an.

Bundestrainer Christian Wück hält im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Österreich überwiegend an der Startelf fest, die zuletzt auch beim 4:0 gegen Norwegen begonnen hat. Die einzige Änderung: Linda Dallmann spielt am Abend (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg anstelle von Carlotta Wamser im Mittelfeld und rückt in ihrem 75. Länderspiel in die Mitte, Jule Brand startet daher auf dem rechten Flügel.

Die Offensive komplettieren Vivien Endemann auf links und Nicole Anyomi als Sturmspitze. Das defensive Mittelfeld bilden Sjoeke Nüsken und Elisa Senß. Vor Ann-Katrin Berger im Tor verteidigen Kapitänin Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak und Franziska Kett.

Die deutsche Aufstellung:

Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß, Nüsken – Brand, Dallmann, Endemann – Anyomi. – Trainer: Wück

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