DFB-Frauen gegen Österreich: Wück rotiert – 4 Wechsel

SID 18.04.2026 • 17:29 Uhr Die 23-jährige Larissa Mühlhaus ist beim schnellen Wiedersehen mit dem Nachbarn eine von vier Neuen in der Startelf.

Bundestrainer Christian Wück nimmt beim schnellen Wiedersehen der deutschen Fußballerinnen mit Österreich in der WM-Qualifikation vier Änderungen an seiner Startelf vor. Unter anderem steht Larissa Mühlhaus am Abend (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried in ihrem dritten Länderspiel erstmals in der Anfangsformation, die 23-Jährige von Werder Bremen ersetzt im Vergleich zum 5:1-Sieg gegen die Österreicherinnen am vergangenen Dienstag Linda Dallmann.

Wück rotiert in deutscher Defensive