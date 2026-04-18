DFB-Frauen gegen Österreich: Wück rotiert – 4 Wechsel

Bundestrainer Christian Wück nimmt beim schnellen Wiedersehen der deutschen Fußballerinnen mit Österreich in der WM-Qualifikation vier Änderungen an seiner Startelf vor. Unter anderem steht Larissa Mühlhaus am Abend (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried in ihrem dritten Länderspiel erstmals in der Anfangsformation, die 23-Jährige von Werder Bremen ersetzt im Vergleich zum 5:1-Sieg gegen die Österreicherinnen am vergangenen Dienstag Linda Dallmann.
So spielt Deutschland gegen Österreich
Die 23-jährige Larissa Mühlhaus ist beim schnellen Wiedersehen mit dem Nachbarn eine von vier Neuen in der Startelf.
Erster Startelfeinsatz für Larissa Mühlhaus
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Wück rotiert in deutscher Defensive
Ansonsten rotiert Wück vor allem in der Defensive durch, einzig Janina Minge steht wie schon vor vier Tagen in der Startelf. Carlotta Wamser startet wie erwartet für die verletzte Kapitänin Giulia Gwinn, Camilla Küver rückt anstelle von Rebecca Knaak neben Minge in die Innenverteidigung. Sarai Linder ersetzt Franziska Kett. – Die deutsche Aufstellung: Berger – Wamser, Minge, Küver, Linder – Senß, Nüsken – Brand, Mühlhaus, Endemann – Anyomi. – Trainer: Wück