DFB-Frauen: Sorgen um Giulia Gwinn

David Funk , Alina Heidenreich 14.04.2026 • 19:26 Uhr Giulia Gwinn fällt beim Länderspiel unglücklich auf die Schulter und muss verletzt ausgewechselt werden. Der Bundestrainer gab nach der Partie Auskunft.

Sorgen um Giulia Gwinn: Die Nationalspielerin ist im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich verletzt ausgewechselt worden.

Zuvor war die 26-Jährige in einem Zweikampf unglücklich auf die linke Schulter und auf den Kopf gefallen (27.). Nach kurzer Rückkehr auf den Rasen ging es für Gwinn allerdings nicht weiter (33.).

Gwinn an der Schulter behandelt

Die Österreicherin Melanie Brunnthaler, die in der Bundesliga beim HSV unter Vertrag steht, war in einem Zweikampf ins Straucheln gekommen und voll in den Lauf der Münchnerin gefallen, die nicht ausweichen konnte und das Gleichgewicht verlor. Umgehend wurde sie an der Schulter behandelt.

„Das tut schon beim Hinschauen weh. Bei Giulia Gwinn am Boden haben wir immer besondere Sorgen. Das war schmerzhaft und glücklich“, sagte ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann und spielte dabei auf die Verletzungsmisere von Gwinn in den vergangenen Jahren an.

„Wir haben sie rausgenommen aus Sicherheitsgründen. Sie ist auf die Schulter gefallen. Weitere Untersuchungen werden folgen und ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist“, gab Bundestrainer Christian Wück nach der Partie im ZDF Auskunft.

Gwinn verschwindet in der Kabine

Die gebürtige Tettnangerin kehrte zwar noch einmal auf den Rasen zurück, agierte aber im Schongang.

Nach einem kurzen Austausch mit dem Bundestrainer musste sie dann aber ausgewechselt werden. Für sie kam Carlotta Wamser ins Spiel. Gwinn verschwand anschließend in der Kabine.

Damit bangt auch der FC Bayern um die Einsatzfähigkeit seiner Spielerin. Die Münchnerinnen sind am 25. April im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona zu Gast. Das Rückspiel steigt am 3. Mai in München.