WM-Quali-Schock für DFB-Frauen: Zicai verletzt, Mühlhaus kommt

SID 06.04.2026 • 18:21 Uhr Die Angreiferin vom VfL Wolfsburg reist wegen muskulärer Probleme nicht zum DFB-Team.

Bundestrainer Christian Wück muss in den WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich auf Cora Zicai verzichten. Die Angreiferin des VfL Wolfsburg reist wegen muskulärer Probleme am Dienstag nicht zur Frauen-Nationalmannschaft nach Herzogenaurach.

Wück nominierte U23-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus von Werder Bremen nach.

DFB-Team ohne Zicai-Comeback

Zicai (21) war gerade erst in den Kader des Nationalteams zurückgekehrt und hätte ihr erstes Länderspiel seit Dezember 2025 absolvieren können.