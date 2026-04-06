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WM-Quali-Schock für DFB-Frauen: Zicai verletzt, Mühlhaus kommt

DFB-Frauen: Angreiferin nachnominiert

Die Angreiferin vom VfL Wolfsburg reist wegen muskulärer Probleme nicht zum DFB-Team.
Cora Zicai (l.) im VfL-Trikot
Cora Zicai (l.) im VfL-Trikot
© AFP/SID/RONNY HARTMANN
SID
Die Angreiferin vom VfL Wolfsburg reist wegen muskulärer Probleme nicht zum DFB-Team.

Bundestrainer Christian Wück muss in den WM-Qualifikationsspielen gegen Österreich auf Cora Zicai verzichten. Die Angreiferin des VfL Wolfsburg reist wegen muskulärer Probleme am Dienstag nicht zur Frauen-Nationalmannschaft nach Herzogenaurach.

Wück nominierte U23-Nationalspielerin Larissa Mühlhaus von Werder Bremen nach.

DFB-Team ohne Zicai-Comeback

Zicai (21) war gerade erst in den Kader des Nationalteams zurückgekehrt und hätte ihr erstes Länderspiel seit Dezember 2025 absolvieren können.

Das DFB-Team trifft am 14. April in Nürnberg (18.15 Uhr) und vier Tage später in Ried (18.00 Uhr) auf den Nachbarn.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1

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