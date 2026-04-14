Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
DARTS
EISHOCKEY
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
FORMEL 1
MEHR
Mehr
DFB-Frauen>

WM 2027 im Blick: DFB-Kapitänin Gwinn schwört Team ein

Gwinn will „eigene Identität stärken“

Auch gegen vermeintlich weniger starke Gegner können die DFB-Frauen laut Kapitänin wertvolle Erfahrungen sammeln.
Gute Laune bei Gwinn und Co.
Gute Laune bei Gwinn und Co.
© picture-alliance/HMB Media/SID/Madeleine Fantini
SID
Auch gegen vermeintlich weniger starke Gegner können die DFB-Frauen laut Kapitänin wertvolle Erfahrungen sammeln.

Aus Sicht von Kapitänin Giulia Gwinn sind die Spiele der WM-Qualifikation auch bedeutsam für die Entwicklung des Fußball-Nationalteams. „Diese Erfahrungen sind wertvoll, um auf unserem Weg den nächsten Schritt zu gehen. Die WM 2027 ist nicht mehr so weit weg“, sagte die Abwehrspielerin von Bayern München im RND-Interview: „Also ist die Phase in der Qualifikation jetzt wichtig, um die eigene Identität, das eigene Selbstverständnis zu stärken.“

Wück integriert aufstrebende Nachwuchs-Talente

Dass sich unter Bundestrainer Christian Wück zunehmend junge Spielerinnen wie Franziska Kett oder Carlotta Wamser aufdrängen, sei zum einen „eine gute Nachricht für unsere Nachwuchsarbeit“, sagte die 26-Jährige: „Dann ist es ein großer Vorteil unseres Teams, dass wir diese Spielerinnen schnell integrieren und ihnen Freiheiten geben, bei uns ungehemmt aufdribbeln zu können.“

DFB-Frauen führen WM-Quali

Das DFB-Team bekommt es auf dem Weg zur WM 2027 in Brasilien am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg und am Samstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Ried mit den noch punktlosen Österreicherinnen zu tun. Mit der Optimalausbeute von sechs Zählern führt die deutsche Auswahl die Gruppe A4 an, zum Auftakt waren Anfang März zwei klare Erfolge gegen Slowenien und in Norwegen (5:0/4:0) gelungen. Nur die Gruppensieger lösen Direkttickets für die Endrunde.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite