WM 2027 im Blick: DFB-Kapitänin Gwinn schwört Team ein

SID 14.04.2026 • 05:39 Uhr Auch gegen vermeintlich weniger starke Gegner können die DFB-Frauen laut Kapitänin wertvolle Erfahrungen sammeln.

Aus Sicht von Kapitänin Giulia Gwinn sind die Spiele der WM-Qualifikation auch bedeutsam für die Entwicklung des Fußball-Nationalteams. „Diese Erfahrungen sind wertvoll, um auf unserem Weg den nächsten Schritt zu gehen. Die WM 2027 ist nicht mehr so weit weg“, sagte die Abwehrspielerin von Bayern München im RND-Interview: „Also ist die Phase in der Qualifikation jetzt wichtig, um die eigene Identität, das eigene Selbstverständnis zu stärken.“

Wück integriert aufstrebende Nachwuchs-Talente

Dass sich unter Bundestrainer Christian Wück zunehmend junge Spielerinnen wie Franziska Kett oder Carlotta Wamser aufdrängen, sei zum einen „eine gute Nachricht für unsere Nachwuchsarbeit“, sagte die 26-Jährige: „Dann ist es ein großer Vorteil unseres Teams, dass wir diese Spielerinnen schnell integrieren und ihnen Freiheiten geben, bei uns ungehemmt aufdribbeln zu können.“

DFB-Frauen führen WM-Quali