Luxus pur: DFB-Profi schwärmt von ManCity

SID 14.04.2026 • 10:39 Uhr Bei ManCity findet Nationalspielerin Rebecca Knaak Topbedingungen vor. Die Verteidigerin erklärt, was in England generell besser läuft.

Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak gerät ins Schwärmen, wenn sie über die Bedingungen bei ihrem Verein Manchester City spricht. „Man merkt die Investition im Alltag sofort: eigenes Gym, eigene Köche und eigene Essensmöglichkeiten, dazu top Trainingsplätze und deutlich bessere Möglichkeiten rund um Medizin, Ernährung und Fitness“, berichtete die 29-Jährige im Interview mit der FAZ.

Das neue Trainingszentrum beim englischen Tabellenführer eigens für die Frauenabteilung sei „ein großer Schritt“, sagte die Innenverteidigerin weiter, „weil solche Rahmenbedingungen am Ende mitentscheiden, ob man konstant auf hohem Niveau arbeiten und erfolgreich sein kann.“ Bei ManCity spielt seit diesem Sommer auch die Ex-Münchnerin Sydney Lohmann.

Vollzeit-Profis in Englands Liga

Die Rahmenbedingungen in England generell seien „in der ersten Liga und inzwischen auch in der zweiten auf einem sehr hohen Niveau“, selbst Teams aus dem unteren Tabellendrittel seien stark besetzt. Der größte Unterschied zu Deutschland ist für Knaak, die zuvor in der Bundesliga unter anderem beim SC Freiburg und in Schweden beim FC Rosengard gespielt hat, „dass praktisch alle unter Vollzeitbedingungen arbeiten“.