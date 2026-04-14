Luxus pur: DFB-Profi schwärmt von ManCity

Fußball-Nationalspielerin Rebecca Knaak gerät ins Schwärmen, wenn sie über die Bedingungen bei ihrem Verein Manchester City spricht. „Man merkt die Investition im Alltag sofort: eigenes Gym, eigene Köche und eigene Essensmöglichkeiten, dazu top Trainingsplätze und deutlich bessere Möglichkeiten rund um Medizin, Ernährung und Fitness“, berichtete die 29-Jährige im Interview mit der FAZ.
DFB-Profi schwärmt von ManCity
Das neue Trainingszentrum beim englischen Tabellenführer eigens für die Frauenabteilung sei „ein großer Schritt“, sagte die Innenverteidigerin weiter, „weil solche Rahmenbedingungen am Ende mitentscheiden, ob man konstant auf hohem Niveau arbeiten und erfolgreich sein kann.“ Bei ManCity spielt seit diesem Sommer auch die Ex-Münchnerin Sydney Lohmann.
Vollzeit-Profis in Englands Liga
Die Rahmenbedingungen in England generell seien „in der ersten Liga und inzwischen auch in der zweiten auf einem sehr hohen Niveau“, selbst Teams aus dem unteren Tabellendrittel seien stark besetzt. Der größte Unterschied zu Deutschland ist für Knaak, die zuvor in der Bundesliga unter anderem beim SC Freiburg und in Schweden beim FC Rosengard gespielt hat, „dass praktisch alle unter Vollzeitbedingungen arbeiten“.
Mit dem DFB-Team trifft Knaak am Dienstagabend (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) in Nürnberg auf Österreich. Nach zwei klaren Siegen gegen Slowenien und in Norwegen (5:0/4:0) ist es das dritte Spiel für die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien, am Samstag geht es in Ried gleich wieder gegen die ÖFB-Auswahl.